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İspanya'da 600 kaçak göçmen kurtarıldı

ANKARA (AA) - İspanya'da son 24 saat içinde Fas'tan gelerek ülkenin güneyindeki Cebelitarık Boğazı'nı geçmeye çalışan 600 kaçak göçmen kurtardı.BBC'de yer alan habere göre, Akdeniz'de İspanyol yetkililerce yürütülen operasyonlarda...

İspanya'da 600 kaçak göçmen kurtarıldı

ANKARA (AA) - İspanya'da son 24 saat içinde Fas'tan gelerek ülkenin güneyindeki Cebelitarık Boğazı'nı geçmeye çalışan 600 kaçak göçmen kurtardı.

BBC'de yer alan habere göre, Akdeniz'de İspanyol yetkililerce yürütülen operasyonlarda son 24 saat içinde aralarında su bisikletleri ve bir jet skinin de bulunduğu 15 deniz taşıtı durduruldu.

Yetkililer, taşıtların içinde bulunan Fas'tan gelen 35'i çocuk ve 1'i bebek olmak üzere 600 kaçak göçmeni kurtardığını açıkladı.

Cebelitarık kıyısında İspanyol toprağı olan iki küçük liman şehri Cueta ve Melilla, son dönemde Afrikalı göçmenlerin akın ettiği yerler haline geldi.

Ay başında sınırda çıkan arbedede 300 kişilik kaçak göçmen grubundan 187'si güvenlik güçlerini aşarak Cueta'ya ulaşmayı başarmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), geçen hafta Akdeniz'i geçerek İspanya'ya ulaşan sığınmacı sayısının yıl başından 9 Ağustos'a kadarki süreçte geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 kattan fazla arttığını duyurmuştu.

Açıklamada, bu yıl Akdeniz'i geçerek İspanya'ya ulaşmaya çalışan 121 sığınmacının boğularak hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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Göçmenİspanya
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