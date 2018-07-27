İspanya'da bütçe tasarısı parlamentodan onay alamadı

MADRİD (AA) - İspanya'da 2019-2021 yılları harcama limiti ve kamu borcu hedeflerine ilişkin tasarı, sosyalist azınlık hükümeti müttefiklerinin desteklerini geri çekmesi nedeniyle kabul edilmedi.

350 sandalyeli parlamentoda sadece 84 sandalyeye sahip olan Pedro Sanchez hükümeti, harcamalar ve kamu borcuyla ilgili tasarıyı kabul ettirmede başarısız oldu.

2019-2021 yılları harcama limiti ve kamu borcu hedeflerine ilişkin tasarının oylamasında, sadece 88 parlamenter lehte oy kullanırken, 173'ü hayır oyu verdi. 86 parlamenter çekimser kalırken, 3'ü de oturuma katılmadı.

Bu sonucun çıkmasında, Haziran ayı başında Mariano Rajoy hükümetine yönelik gensoruya destek veren Katalan Avrupa Demokrat Partisi (PdeCat), Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve solcu Podemos'un yanı sıra diğer küçük partilerin hedefleri yüksek bulması etkili oldu.

Tasarıda, borç hedefi 2019'da gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 1,8'ini, 2020'de yüzde 1,1'i ve 2021'de yüzde 0.4'ü olarak öngörülüyordu. Daha önceki hedef ise, 2019 için yüzde 2,2'ydi.

Avro Bölgesinin dördüncü büyük ekonomisi İspanya'da siyasi belirsizliği artırması beklenen sonuç, 2 aylık hükümetin geleceğinin sorgunlanmasına yol açtı.

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Başbakan Sanchez, 2020 seçimlerine kadar görevde kalmak istediğini söylese de bugün çıkan sonuç gibi başarısızlıklar, erken seçimi yeniden ülke gündemine getirebilir.

İspanya'da Halk Partisi (PP) Hükümeti, bazı üyelerinin yolsuzluktan suçlu bulunması nedeniyle verilen gensorunun kabul edilmesiyle 1 Haziran'da düşmüştü. Yeni hükümeti, gensoruyu veren partinin başkanı olarak PSOE lideri Sanchez kurmuştu.











