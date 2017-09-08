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İspanya'da İngiliz turistlerin "gıda zehirlenmesi" sahtekarlığı

- İngiliz turistlerin gıda zehirlenmesi iddiasıyla İspanya'da kaldıkları otelleri 60 milyon avro dolandırdığı ortaya çıkarıldı - Soruşturma kapsamında 7 İngiliz gözaltına alındı

İspanya'da İngiliz turistlerin

MADRİD (AA) - İngiliz turistlerin, gıda zehirlenmesi iddiasıyla İspanya'da kaldıkları otelleri yaklaşık 60 milyon avro dolandırdığı tespit edildi.

Ülkesinin doğusundaki Balear Adaları Jandarma Komutanı Jaime Barcelo, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye gelen İngiliz turistlerin gıda zehirlenmesi geçirdikleri iddiasıyla otelleri dolandırdıklarının belirlendiğini ifade etti.

Otellerde 2015 ve 2016'da toplam 560 sahte gıda zehirlenmesi vakası tespit edildiğini dile getiren Barcelo, otellerin gıda zehirlenmesi iddiaları için hastane raporu talep etmediğini, eczane veya özel doktorlardan alınmış belgeleri kabul ettiklerini söyledi.

Şikayette bulunan turistlerin bazılarının tur operatörü şirketler aracılığıyla otellere yaptıkları ödemeleri geri aldığına dikkati çeken Barcelo, son 2 yılda Balear Adaları'ndaki otellerin 50 milyon avro, İspanya'nın diğer bölgelerindeki otellerin de 10 milyon avro dolandırıldığını açıkladı.

Dolandırıcılığa karşı düzenlenen "Claims" adlı operasyonda İngiliz turistlere yol gösteren bir suç örgütüne ulaştıklarını kaydeden Barcelo, çete üyelerinin tatile gelen İngiliz turistleri gıda zehirlenmesi geçirdikleri iddiasıyla nasıl tazminat alabilecekleri veya para ödemeden tatillerini nasıl yapabilecekleriyle ilgili taktikler verdiğini ve karşılığında turistlerden komisyon aldığını belirtti.

Barcelo, soruşturma kapsamında suç örgütünü yönettiğinden şüphelenilen 7 İngiliz vatandaşının gözaltına alındığını ancak mahkeme tarafından şartlı serbest bırakıldıklarını sözlerine ekledi.

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