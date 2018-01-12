İspanya'da Katalan parlamenterler oylamalara katılamayacak

MADRİD (AA) - İspanya Yüksek Mahkemesi, tutuklu ayrılıkçı Katalan parlementerler Oriol Junqueras, Jordi Sanchez ve Joaquim Forn'un, "temsil görevlerini yerine getirmek" için oturumlara katılma talebiyle ilgili kararını verdi.

Kararda, "suçun tekrarlanma riskine" dikkat çekilerek, Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) lideri Junqueras'ın yanı sıra Sanchez ile Forn'un oturumlara veya oylamalara katılmak için hapisten çıkamayacağı belirtildi.

Haklarında kesinleşen bir hüküm bulunmadığı için bu kişilerin parlamenter olarak kayıt olabileceği belirtilen kararda, oy haklarını da vekalet vererek kullanabileceği ifade edildi.

Kararda, kaçak eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Carles Puigdemont ve diğer dört eski bakan kastedilerek, "diğerlerinin" bu haktan yararlanamayacağı belirtildi.

Tutuklu parlamenterler, "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlarından yargılanıyor.

21 Aralık seçimleri sonrası Katalonya Parlamentosu'nun ilk oturumu 17 Ocak'ta yapılacak.

Muhabir: Hasan Esen