İspanya'da Katalonya krizi

MADRİD (AA) - İspanya'da, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras tahliye talebi ele alındı.

Junqueras, başkent Madrid'deki İspanya Yüksek Mahkemesine siyah camlı polis minibüsüyle getirildi. Bu sırada, bağımsızlık yanlısı partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) lideri de olan Junqueras'a yaklaşık 20 kişi destek gösterisinde bulundu.

Duruşmada söz alan Junqueras, "dindar ve diyalog isteyen bir barış adamı" olduğunu söyledi. 21 Aralık'ta yeniden parlamenter olarak seçildiğine dikkati çeken Katalan lider, siyasi temsil görevini yerine getirmek ve ailesiyle birlikte olmak için serbest bırakılmasını istedi.

Savcılık ise, suçun tekrarlanması riski bulunduğunu savunarak, "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından yargılanan Junqueras'ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Yüksek Mahkemenin kararını bugün veya sonraki günlerde açıklayabileceği bildirildi.

Serbest bırakılması durumunda Junqueras'ın, Katalonya Özerk Yönetimi'nin yeni başkanı olabileceği değerlendiriliyor.

- Süreç

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmiş, Katalonya yerel parlamentosu da referandumunun sonucuna bağlı olarak 27 Ekim 2017'de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı.

Ancak aynı gün merkezi hükümet, İspanya Senatosunun onayıyla Anayasa'nın 155. maddesini uygulayarak, yerel yönetim ve parlamentoyu feshetmiş, 21 Aralık 2017'de de erken yerel seçime gidilmesine karar vermişti.

Ayrıca, "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamasıyla Junqueras dahil bazı Katalonya hükümeti üyeleri tutuklanmış, eski Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, dört eski bakan ile Belçika'ya kaçmıştı.

21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde ise ayrılıkçı partiler yüzde 50'nin altında oy almalarına rağmen seçim sistemi sayesinde hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmıştı.















