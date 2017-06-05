İspanya'da liman işçileri grevde

MADRİD (AA) - İspanya'da 6 bine yakın liman kargo işçisi, sektörün özelleştirilmesiyle ilgili yürürlüğe giren reforma karşı bugün greve başladı.

İşveren firmalarla uzun süredir yürütülen müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine haziran ayının 5, 7, 9, 14,16, 19, 21 ve 23 tarihlerinde greve gitme kararı alan sendikaların çağrısıyla liman işçileri greve gitti. Sendikalardan yapılan açıklamada, ülkedeki en önemli 26 limanda greve katılımın neredeyse yüzde 100 olduğu bildirildi. Grevin ilk gününün ülke genelinde sakin geçtiği, sadece Motril limanında bir yük gemisine asgari hizmetin verilmemesinden kaynaklanan sorunlar yaşandığı belirtildi.

Bu arada İspanyol basını liman işçileri grevinin ülke ekonomisini riske atabileceğine vurgu yaptı. Ülkedeki ithalatın yüzde 86'sının ve ihracatın yüzde 60'ının deniz yoluyla yapıldığına dikkat çekilerek, yıllık 350 milyar avroluk bir pazarın limanlardan geçtiği kaydedildi. 5 bin kadar kamyon ve tırın da çalışmasını olumsuz etkileyen liman işçileri grevinin İspanyol ekonomisine verdiği günlük zararın 2,4 milyon avro olduğu ifade edildi.

Deniz taşımacılığında güney Avrupa'nın lojistik merkezi olma hedefinde olan İspanya'daki grevin açıklanan takvimde devam etmesi halinde özellikle Barcelona, Valencia ve Algeciras limanlarında çok ciddi sorunların yaşanması bekleniyor.

Liman işçileri, özelleştirilen sektörle birlikte firmaların limanda çalıştırcağı kişileri tek havuz şirketi yerine serbest piyasa usulüyle dışarıdan da almaya başlamasına tepki gösterirken, maaşlarının yüzde 50'ye kadar düşebileceğini öne sürüyorlar.