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İspanya'da minibüs kalabalığın arasına daldı

İspanyanın Barcelona kentinde turistik bölge olan Las Ramblas'taki olayda 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Silahlı kişiler Las Ramblas'taki bir Türk restoranına girdi.

İspanya'da minibüs kalabalığın arasına daldı

BARCELONA

İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

İspanya haber ajansı EFE'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, beyaz bir minibüsün Barcelona'nın turistik bölgelerinden Las Ramblas'ta kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına daldığı belirtildi. Olayda, 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Resmi Katalan televizyonu, ayrıca, silahlı birkaç kişinin Las Ramblas'taki Bar Luna de Estambul isimli bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.

Bölge polis tarafından güvenlik çemberine alınarak, metro ve tren istasyonları kapatıldı.

İtalya ve Malta'dan saldırıya tepki

Barcelona kent merkezindeki ünlü Las Ramblas Caddesi'nde bir minibüsün kalabalığın arasına daldığı terör saldırısının ardından İtalya ve Malta'dan İspanya'ya destek mesajları geldi.

İtalya Başbakanı Gentiloni, Twitter'daki hesabından "Dost ve güzel Barcelona saldırı altında. İtalya, yerel ve İspanyol yetkililerinin yanındadır. Düşüncelerimiz, saldırıdan etkilenenlerle." mesajını paylaştı.

Öte yandan Malta Başbakanı Joseph Muscat da Twitter'dan "Barcelona'nın yanındayız." paylaşımında bulunarak, terör mağduru kente desteğini iletti.

Muhabir: Emel Öz Gözellik, Barış Seçkin



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