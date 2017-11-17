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İspanya'da terörizmi öven mesajı paylaşmak suç

İspanya Yüksek Mahkemesi, ilk defa, sosyal medyada terörizmi öven mesajları paylaşanların suç işlediğine ilişkin karar verdi.

İspanya'da terörizmi öven mesajı paylaşmak suç

MADRİD (AA) - İspanya Yüksek Mahkemesi, Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde olan ETA'nın görüntülerinin olduğu bir videoyu ve ETA üyesi Josu Uribetxeberria'ya ait terörizmi öven iki mesajı twitter hesabından ileti olarak paylaştığı için Andeka Jurado Garcia'ya geçen yıl yerel mahkemenin verdiği 1,5 yıl hapis cezasını onadı.

Sanığın "ifade özgürlüğü" olarak yaptığı savunmasını reddeden üst mahkemenin onadığı kararda gerekçe olarak, "Bu tip fotoğrafları, görüntüleri ve mesajları göstermek, ünü sadece terörist olan bir kişiyi övmekten başka bir amaç taşımaz." ifadeleri yer aldı.

İspanya'da geçmişte sosyal medyada terörizmi öven mesajlara birçok defa ceza verilse de bu mesajları paylaşanların ceza alması bir ilk oldu.

Muhabir: Şenhan Bolelli


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DünyaİspanyaSosyal MedyaTerörizmi öven Mesajlara CezaTwitter
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