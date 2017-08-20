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İspanya'daki Müslümanlardan terör saldırılarına tepki

- Ülkedeki Müslümanlar, başkent Madrid başta olmak üzere farklı kentlerde saldırılara tepki yürüyüşleri düzenledi - Gösterilerde, "İslam" ve "Müslüman" kelimelerinin terör saldırılarıyla anılması protesto edildi - Granada ve Sevilla'daki iki camiye ırkçı saldırı düzenlendiği bildirildi

İspanya'daki Müslümanlardan terör saldırılarına tepki

MADRİD (AA) - İspanya'daki Müslümanlar, Katalonya'da düzenlenen terör saldırılarının ardından, "terör" ve "İslamofobiye" karşı tepkilerini meydanlara çıkarak gösterdi.

Ülkedeki Müslümanlar, başkent Madrid başta olmak üzere Tarragona ve Badajoz gibi birçok kentte düzenledikleri yürüyüş ve gösterilerde, "İslam" ve "Müslüman" kelimelerinin terör saldırılarıyla anılmasına tepki gösterdi.

"Terörizmin dini yok", "Terörizme karşı birlik", "Benim adıma değil" yazılı pankart ve İspanyol bayrakları taşıyan Müslümanlar, İspanya'da şimdiye kadar olduğu gibi birlikte ve barış içinde yaşamak istediklerini vurguladı.

Extremadura İslam Toplumlar Birliği Başkanı ve Badajoz Camisi imamı Adel Najjar, İspanya'ya, Müslümanların yaşadıkları toplumlarla birlikte yaşamı ve barışı savunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini göstermek amacıyla yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.

Najjar, "Barselona'daki saldırı karşısında tüm İspanyollar ne hissettiyse Müslümanlar da aynı duyguları yaşadı." dedi.

Başkent Madrid'deki gösteride Müslüman bir kadın, "Saldırı anında La Rambla'da ben de olabilir ve ölebilirdim. Terörizmin, din ile ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

- Camilere ırkçı saldırı

Bu arada, Katalonya'daki terör saldırılarının ardından Sevilla ve Granada'da bazı camilere ırkçı saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Sevilla'daki caminin yetkilileri, yaptıkları açıklamada, ibadethanenin duvarına "İslam'a dur", "Katiller, bunu ödeyeceksiniz!" şeklinde ırkçı ifadeler yazıldığını belirtti.

Granada'daki camiye dün akşam saatlerinde gelen aşırı sağ görüşlü "Hogar Social" adlı örgüte bağlı bir grubun da yabancı maddeler attığı, hakaret içerikli pankart açtığı ve saldırdığı ifade edildi. Granada Camisi imamının, saldırıyı gerçekleştiren grup hakkında suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.

Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluis Trapero da düzenlediği basın toplantısında, terör saldırılarından dolayı hiç kimsenin camileri suçlamamasını istedi.

Toplantıya katılan Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont ise Katalonya'da yaklaşık 200 bin Fas uyruklu kişinin yaşadığını belirterek, "Herkes gibi onlar da normal bir şekilde bu ülkeye katkı veriyor, çalışıyor, kollektif hayata katılıyor ve dua ediyor. Aşırıcılık ile Müslüman toplumunu bağdaştırmaya çalışmak çok adaletsiz bir yaklaşım olur." dedi.

Öte yandan, 13 kişinin öldüğü 120 kişinin yaralandığı Barselona'daki saldırıların ardından kentteki Müslüman toplumunun yarın terörizme karşı bir gösteri yapacağı açıklandı. İspanya'da nüfusun yüzde 4'üne karşılık gelen yaklaşık 2 milyon Müslüman yaşıyor.


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