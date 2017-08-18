İspanya'daki terör saldırıları

BERLİN (AA) - Alman hükümeti, İspanya'nın Barselona ve Cambrils kentlerinde gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İspanya'daki her iki terör saldırısını da sert bir dille kınayarak, "Terörizm bir kez daha bize, sahip olduğu tek şey olan nefret ve şiddetle saldırdı. Bize yönelik diyorum çünkü böyle acı bir günde kendimizi Katalonya, Barselona ve tüm İspanya'daki insanlara yakın hissediyoruz. Manchester ve Londra'yı düşündüğümüz için. Brüksel, Paris, Nice, elbette Berlin ve son olarak Hamburg'u, Stockholm, İstanbul ve St. Petersburg'u, ayrıca buna benzer Afrika ve Asya'daki bir çok saldırıyı da. Çünkü biliyoruz ki, bizleri birleştiren şey, özgürlük, açık yaşam, demokrasi ve tüm insanlara ve dinlere saygıdır. Teröristlerin asıl hazmedemedikleri de zaten budur. Ancak bizi güçlü kılan da budur. Bu nedenle bizler ve yaşam şeklimiz ayakta kalacaktır." şeklinde konuştu.

Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bu sabah İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'u telefonla arayarak, üzüntülerini kendisine bizzat ilettiğini kaydetti.

Basın toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer ise terör saldırılarında 13 Alman vatandaşının yaralandığını, bazılarının hala hayati tehlikeyi atlatamadığını söyledi.



Saldırılarda 3 Alman vatandaşının öldüğü şeklindeki haberleri ise henüz doğrulayamayacağını ifade eden Schaefer, bunun tüm incelemelerin sona erdirilmesinden sonra açıklık kazanacağını belirtti.



Schaefer ayrıca Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının durumuna ilişkin bir soru üzerine de Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'a, bu hafta içinde Deniz Yücel ve Peter Steudtner'in yanı sıra gazeteci Meşale Tolu'yu da ziyaret etmesine izin verildiğini söyledi.



Basın toplantısında hazır bulunan Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth da Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'in İspanya'daki saldırılardan dolayı bakanlıkta bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiğini açıkladı.



Dimroth, saldırıların Almanya'daki bazı teröristlerle bağlantısı olup olmadığı şeklindeki bir soruya karşılık da şu ana kadar buna dair bir ipucunun olmadığını kaydetti.

