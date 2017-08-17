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İspanya'daki terör saldırısı

- Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, Barcelona kentinde bir minibüsün kalabalığın arasına dalması sonucu 12 kişinin öldüğünü, 80 kişinin yaralandığını açıkladı - DEAŞ'ın üstlendiği saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Polis daha önce yerel medyada yer alan, saldırganların bir restorana girerek kendilerini içeri kapattıkları haberlerini yalanladı

İspanya'daki terör saldırısı

BARCELONA (AA) - İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 12 kişinin öldüğünü, 80 kişinin yaralandığını bildirdi.

Puigdemont, basına yaptığı açıklamada, Las Ramblas'ta bir minibüsün kalabalığın arasına dalması sonucu 12 kişinin öldüğünü, 80 kişinin yaralandığını duyurdu. Puigdemont, saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın yayın organı Amak'tan yapılan açıklamada, saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği belirtildi.

Katalan polisi, ayrıca, Barcelona'da trafiğe kapatılan bir yolda bir otomobilin iki polis memuruna çarptığını, daha sonra aracın sürücüsünün polis tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, yarın kentin ana meydanında saygı duruşunda bulunulacağını aktardı.

Polis daha önce yerel medyada yer alan, saldırganların bir restorana girerek kendilerini içeri kapattıkları haberlerini de yalanladı.

İspanya Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Barcelona'daki saldırı kınandı ve "Katiller bizi korkutamaz." ifadesini kullanıldı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, teröristlerin asla birlik olmuş bir halkı yok edemeyeceğini dile getirerek "İspanya, kurbanlar ve ailelerinin yanında." dedi.

Katalan polisi, Las Ramblas'ta meydana gelen olayın terör saldırısı olduğunu açıklayarak güvenlik protokolünü en üst düzeyde aktif duruma geçirdiğini duyurmuştu. Katalan polisi halka sokağa çıkmama tavsiyesinde bulunmuştu.

Bu arada jandarma, terör şüphelisi olarak aranan iki kişiden birinin kimliğini Driss Oukabir olarak açıklamıştı.

Bölge, polis tarafından güvenlik çemberine alınarak metro ve tren istasyonları da kapatılmıştı.

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BarcelonaİspanyaTerör Saldırısı
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