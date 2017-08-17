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İspanya'daki terör saldırısına tepkiler

- İtalya Başbakanı Gentiloni: - "Dost ve güzel Barcelona saldırı altında. İtalya, yerel ve İspanyol yetkililerinin yanındadır. Düşüncelerimiz saldırıdan etkilenenlerle"

İspanya'daki terör saldırısına tepkiler

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısıyla ilgili, "İtalya, yerel ve İspanyol yetkililerinin yanındadır. Düşüncelerimiz saldırıdan etkilenenlerle." ifadesini kullandı.

Barcelona kent merkezindeki ünlü Las Ramblas Caddesi'nde bir minibüsün kalabalığın arasına daldığı terör saldırısının ardından İtalya ve Malta'dan İspanya'ya destek mesajları geldi.

İtalya Başbakanı Gentiloni, Twitter'daki hesabından "Dost ve güzel Barcelona saldırı altında. İtalya, yerel ve İspanyol yetkililerinin yanındadır. Düşüncelerimiz, saldırıdan etkilenenlerle." mesajını paylaştı.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığı da İtalyan turistlerin sıklıkla gittiği yerlerden olan Barcelona'da yaşanan terör saldırısından vatandaşlarının etkilenmiş olma ihtimaline karşı kriz masası oluşturdu.

Öte yandan Malta Başbakanı Joseph Muscat da Twitter'dan "Barcelona'nın yanındayız." paylaşımında bulunarak, terör mağduru kente desteğini iletti.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, kalabalığın arasına dalan beyaz renkteki minibüsün turistik caddeye 80 kilometre hızla girdiği ve çok sayıda kişiyi etkilemek için caddede zikzaklar çizerek ilerlediği ifade edildi.

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