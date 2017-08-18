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İspanya'daki terör saldırısında 7 yaşında bir çocuk kayıp

- Barcelona'da 13 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında Avustralyalı bir çocuğun kayıp olduğu duyuruldu

İspanya'daki terör saldırısında 7 yaşında bir çocuk kayıp

MELBOURNE (AA) - İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısında annesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Avustralyalı Julian Cadman adlı bir çocuğun kayıp olduğu bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumuna konuşan Julian Cadman'ın babası Andrew Cadman, saldırıdan birkaç saat önce eşi Jom Cadman ve oğluyla telefonda konuştuğunu söyledi. Cadman, Las Ramblas bulvarındaki minibüs saldırısında eşinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ancak oğlu Julian'ın nerede olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Eşi ve oğlunun, yeğenlerinin düğününe katılmak üzere Barcelona'da olduklarını aktaran Cadman, oğlunu aramak için bugün Sydney'den Barcelona'ya gideceğini söyledi.

Cadman'ın aile dostları ise sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla kayıp çocuğa ulaşmaya çalışıyor.

- 4 Avustralya vatandaşı yaralı

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Barcelona'daki saldırıda, 2'si ağır olmak üzere, 4 Avustralya vatandaşının yaralandığını, bir kişiden ise haber alınamadığını bildirmişti.

İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı. Saldırgan kaçmış, olayı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Barcelona'nın yaklaşık 200 kilometre güneyinde Alcanar kentinde bir evdeki patlamada ise bir kişi ölmüş, polis bu olayın Barcelona saldırısıyla ilgili olduğunu açıklamıştı.

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