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İspanya'dan IKBY'nin referandum girişimine tepki

İspanya Dışişleri Bakanlığından, "Bu referandum, 2005'te halkın büyük desteğiyle kabul edilen Irak anayasasına göre yasa dışıdır." şeklinde açıklama yapıldı.

İspanya'dan IKBY'nin referandum girişimine tepki

MADRİD (AA) - İspanya hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı referandumun yasa dışı olduğunu bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "İspanya hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin bir bağımsızlık referandumu organize etmek için girişimlerini sürdürme kararına endişeyle bakıyor. Bu referandum, 2005'te halkın büyük desteğiyle kabul edilen Irak anayasasına göre yasa dışıdır." ifadeleri kullanıldı.

"Irak'ın, tüm halkın yararına olan ülkenin yeniden inşasına ve istikrarı tekrardan yakalamaya ihtiyacı olduğu" vurgulanan açıklamada, "DEAŞ'ı ortadan kaldırmak için tüm Iraklıların birlik olup mücadele etmesi gerektiği bir dönemde bu referandum bölünmeyi yayacaktır." uyarısı yapıldı.

İspanya hükümeti ayrıca "ülke bütünlüğünü, anayasaya saygı çerçevesinde yapıcı bir diyalogla meşru tüm hakların savunulmasını sağlayacak, demokratik, istikrarlı ve birlik içindeki bir Irak'ı desteklediğini" açıkladı.

Muhabir: Şenhan Bolelli

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DünyaIKBYİspanyaReferandum
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