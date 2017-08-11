İspanya'ya ulaşan sığınmacı sayısında 3 kattan fazla artış

CENEVRE (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'i geçerek İspanya'ya ulaşan sığınmacı sayısının yıl başından 9 Ağustos'a kadarki süreçte geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 kattan fazla arttığını bildirdi.

IOM'den yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz'i geçerek İspanya'ya 1 Ocak-9 Ağustos tarihleri arasında 8 bin 385 sığınmacının ulaştığı, geçen yılın aynı döneminde ise 2 bin 476 sığınmacının ülkeye giriş yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, bu yıl Akdeniz'i geçerek İspanya'ya ulaşmaya çalışan 121 sığınmacının boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Geçen yıl ise 9 Ağustos'a kadar İspanya'ya ulaşmaya çalışırken 97 sığınmacı hayatını kaybetmişti.

Açıklamada, yıl başından 9 Ağustos'a kadar 117 bin 795 sığınmacının Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaştığı, 2 bin 408 sığınmacının ise boğularak hayatını kaybettiği ifade edildi. Avrupa'ya bu yıl içinde ulaşan sığınmacıların 96 bin 861'inin yani yüzde 83'ünün İtalya'ya geldiği belirtildi.

1 Ocak-9 Ağustos tarihleri arasında Yunanistan'a ulaşan sığınmacı sayısında ise büyük bir düşüş yaşandığının altı çizilen açıklamada, 12 bin 191 sığınmacının ülkeye giriş yaptığı, geçen yılın aynı döneminde ise 161 bin 232 sığınmacının Akdeniz'i geçerek Yunanistan'a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Ege Denizi'ni geçerek Yunanistan'a ulaşmaya çalışırken 45 sığınmacının hayatını kaybettiği, geçen yıl aynı dönemde ise hayatını kaybeden sığınmacı sayısının 345 olduğu ifade edildi.

IOM, dünya genelinde ise 3 bin 501 sığınmacının denizlerde boğularak hayatını kaybettiğini belirterek, Yemen açıklarında geçen çarşamba ve perşembe yaklaşık 280 Afrikalı sığınmacının insan kaçakçıları tarafından denize atılarak ölüme terk edildiğini ve yaklaşık 70'inin boğulduğunu bildirmişti.