Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor teknoloji Trabzon Bursa
Fındık alımı başladı
Fındık alımı başladı
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı

"İspanyol BBVA Türkiye’ye bağlılığını sürdürmektedir"

- Garanti Bankası'nın hakim ortağı İspanyol BBVA: - "Türkiye'ye ve Garanti'ye olan bağlılığımız değişmedi ve şirketteki mevcut konumumuzda rahat olmayı sürdürmekteyiz"

MADRİD (AA) - Garanti Bankası'nın hakim ortağı İspanyol BBVA, Türkiye’ye olan bağlılığını sürdürdüklerini ve Türk bankasındaki mevcut konumdan rahat olduklarını bildirdi.

BBVA'dan AA muhabirinin sorusuna verilen yazılı yanıtta, BBVA'nın Garanti Bankası'nın yüzde 49,85'lik hissesi bulunduğu, bunun da BBVA Grubu'nun toplam aktiflerinin yüzde 11'ini oluşturduğu belirtildi.

Türk lirasının değer kaybının gruba etkisinin sınırlı olduğu vurgulanarak, BBVA'nın ana şirket ile iştiraklar ya da iştirakların kendi arasında herhangi bir transfere izin vermeyen çok yönlü giriş stratejisi uyguladığı, dolaysıyla grupta bir "salgın riskinin" bulunmadığı kaydedildi.

"Türkiye'ye ve Garanti'ye olan bağlılığımız değişmedi ve şirketteki mevcut konumumuzda rahat olmayı sürdürmekteyiz." denilen açıklamada, alınan önlemlere de değinilerek, 2014 yılında, toplam portföyün yüzde 35'inden daha azını oluşturan döviz cinsinden kredi portföyünü geçen yıl yüzde 8 daha da azalttıkları ve enflasyona bağlı tahvillerin ağırlığını da yüzde 37'den yüzde 50'ye çıkardıkları kaydedildi.





İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BBVAGaranti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5