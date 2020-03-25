İSPARK’ta KalDer üyeliği ile yeni bir dönem başlıyor!

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından İSPARK, KalDer üyeliği ile Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı. İmza töreni öncesinde konuşan İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, “KalDer ile imzaladığımız bildirgeyle; hem işletmecilik felsefemizde hem de çalışanlarımız için yeni bir süreç başlatıyoruz. İSPARK’ın performansa, kaliteye dayalı anlayışıyla; müşterilere, çalışanlarımıza ve topluma yansıyan mükemmel sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum” diye konuştu.

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye’nin rekabet gücünü ve refah düzeyini artırmak adına öncü çalışmalara imza atan Türkiye Kalite Derneği’nin yürüttüğü Ulusal Kalite Hareketi (UKH), belediyeler ve kuruluşları tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda KalDer’in en yeni üyesi; İstanbul genelinde 100 bin kapasiteye sahip 500’e yakın otoparkında her gün ortalama 120 bin sürücüye hizmet veren, birçok farklı proje ve yeniliği İstanbul ile buluşturan İSPARK oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından İSPARK, KalDer üyeliği ile Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı.

“Hizmet kalitemizi artırarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız”

İSPARK Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen törene; KalDer Başkanı Görgün Özdemir, KalDer Genel Sekreteri Sabri Bülbül ve dernek üyelerinin yanı sıra, İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır ile birim yöneticileri de katıldı. “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi” imza töreni öncesinde konuşan İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kısa süre içinde başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi. “KalDer ile imzaladığımız bildirgeyle; hem işletmecilik felsefemizde hem de çalışanlarımız için yeni bir süreç başlatıyoruz” ifadelerini kullanan Çakır, “İSPARK’ın performansa ve kaliteye dayalı anlayışıyla; müşterilere, çalışanlarımıza ve topluma yansıyan mükemmel sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum. Kaynaklarımızı ve süreçleri uygun bir liderlik anlayışıyla yöneterek; teknolojik, dijital dönüşümleri daha hızlı yaygınlaştırıp hizmet kalitemizi artırarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

“Sektör ile yerel yönetimler için sevindirici bir gelişme”

KalDer Başkanı Görgün Özdemir ise İSPARK’ın UKH’ye katılarak EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulama sürecine başlamasının sektör ile yerel yönetimler için önemli ve sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, “İSPARK’ın bu süreci başarıyla tamamlayacağına inanıyorum. Genel Müdürümüz ve ekibine bu yolculukta başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

Mükemmellik yolculuğu için yol haritası belirleniyor!

Ulusal Kalite Hareketi Programı ile öncelikli olarak kurum ve kuruluşların, EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde kurumsal olgunluk seviyeleri belirleniyor. Belirlenen seviye doğrultusunda kuruluşa, mükemmellik yolculuğu için bir yol haritası sunularak, mükemmellik yolculuğunun ilk adımları belirleniyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından kurum ve kuruluşların; kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanları tespit edilerek, iyileştirme planları hazırlanıyor. Kuruluşlar; olgunluk seviyesine bağlı olarak 2 ile 5 yıl arasında değişebilen zaman zarfında kararlılık, yetkinlik ve olgunluk seviyeleri olarak adlandırılan mükemmellik aşamalarını tamamlayıp Türkiye Mükemmellik Ödülleri’ne başvurabiliyorlar.