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Isparta'da askeri aracın devrilmesi

- Isparta Valisi Günaydın, kazada yaralanan askerleri ziyaret etti

Isparta'da askeri aracın devrilmesi

ISPARTA (AA) - Isparta Valisi Şehmus Günaydın, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 askeri, tedavi gördüğü hastanelerde ziyareti etti.

Vali Günaydın, Isparta Devlet ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanelerinde tedavi gören yaralı 3 askeri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Günaydın, askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Günaydın'a Isparta Garnizon Komutanı Albay Mustafa Cüneyt Arıkan, Eğirdir Dağ ve Komando Okul Komutanı Albay Selçuk Emirdağ, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Yavuz ve SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım da eşlik etti.

Isparta Terörle Mücadele Eğitim ve Merkez Komutanlığına ait askeri araç, dün Isparta'yı Davraz Kayak Merkezi'ne bağlayan karayolunun Kulovası mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada 3 asker hafif şekilde yaralanmıştı.

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Isparta Valisi Şehmus GünaydınTrafik Kazası
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