Isparta'da darbeci askerlerin yargılandığı dava

ISPARTA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim gören 700 Harbiye öğrencisini darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla 27 kişi hakkında açılan davada, iki tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verildi.

Aralarında dönemin Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya'nın da bulunduğu 27 sanığın yargılanmasına Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Güvenlik önlemleri nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya, eski bölük komutanı Yüzbaşı Salih Kolcu, eski personel şube müdürü Ali Akpınar SEGBİS'le ( ses ve görüntü bilişim sistemi) katıldı.

Tutuklu sanıklardan 8'i ve bazı tutuksuz sanıklar da mahkemede hazır bulundu.

Tanık beyanlarıyla başlayan duruşmada, Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, bazı tanıkların mahkemeye sundukları beyanları okudu.

KOM Daire Başkanlığından gelen rapora göre, tutuksuz yargılanan sanıklardan Osman Ceran ve Şahin Köse'nin cep telefonlarında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock çıktığı belirlendi. Ceran ve Köse, ByLock kullanmadıklarını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, iki sanığın da tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından, ByLock kullandığı tespit edilen 2 sanığın, şüphe durumunun artması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

Duruşmada daha sonra sanık avukatları tanık beyanlarına karşı savunma yaptı.

Mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.