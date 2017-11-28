Isparta'da eğitim uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı

ISPARTA (AA) - Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda eğitim uçuşu yapan TC NEC tipi tek motorlu uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı.

Er-Ah Uçuş Akademisine ait eğitim uçağı, eğitim pilotunun iniş takımlarını açmayı unutmasından dolayı gövdesi üzerine indi.

Er-Ah Uçuş Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Cabıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçaktaki öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını aktaran Cabıoğlu," Uçakta çok fazla hasar yok. Olay bundan ibarettir. Gerekli işlemler yapılmıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden incelemek için ekip bekliyoruz. Olumsuz bir durum yok. Eğitim yapan her uçuş okulunda böyle şeyler oluyor. En büyük tesellimiz uçaktakilere bir şey olmaması." diye konuştu.