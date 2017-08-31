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Isparta'da eski eşe silahlı saldırı

- Yalvaç ilçesinde kendisini tehdit eden eski eşinden şikayetçi olmak için adliyeye giden kadın, eski eşinin silahlı saldırısına uğradı

Isparta'da eski eşe silahlı saldırı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kendisini tehdit eden eski eşinden şikayetçi olmak için savcılığa suç duyurusunda bulunmaya giden V.D. eski eşi M.A'nın silahlı saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre, eşi M.A'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanan V.D. ailesinin yanında yaşamaya başladı. Boşanmanın ardından da eski eşinden eve dönmesi yönünde tehditler almaya devam eden V.D. üvey ağabeyi H.G. ve H.G'nin oğlu A.G. ile Yalvaç Adliyesine giderek suç duyurusunda bulunmak istedi.

Adliye önünde karşılaşan M.A. ve V.D. burada tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından M.A. yanındaki tabanca ile V.D. ve yanındakilere ateş etmeye başladı. Olayda, H.G. ve A.G. yaralandı. V.D. ise olay yerine gelen polislere sığındı. Polis aracına da ateş açan M.A. çıkan çatışmada yaralı olarak yakalandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı H.G. ve A.D'yi Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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