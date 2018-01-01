Isparta'da göçük: 1 ölü

ISPARTA (AA) - Isparta'da meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi batı yerleşkesinde yeni inşa edilen yemekhanenin kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Bu sırada kepçenin yanında çalışan işçi Özgür Kaya göçüğün altında kaldı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri Kaya'yı bulundurduğu yerden çıkardı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kaya'nın cesedi otopsi yapılmak üzere SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.