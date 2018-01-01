Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Salih Güven ekonomi inovasyon katar
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

Isparta'da göçük: 1 ölü

ISPARTA (AA) - Isparta'da meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi batı yerleşkesinde yeni inşa edilen yemekhanenin kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana geldi....

Isparta'da göçük: 1 ölü

ISPARTA (AA) - Isparta'da meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi batı yerleşkesinde yeni inşa edilen yemekhanenin kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Bu sırada kepçenin yanında çalışan işçi Özgür Kaya göçüğün altında kaldı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri Kaya'yı bulundurduğu yerden çıkardı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kaya'nın cesedi otopsi yapılmak üzere SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GöçükIspartaIşçiSdü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5