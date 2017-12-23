Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC TFF
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Isparta'da kar yağışı başladı

- Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor

Isparta'da kar yağışı başladı

ISPARTA (AA) - Isparta'da kent merkezinde kar yağışı başladı.

Isparta'da önceki günlerde kentin yüksek kesimlerine yağan kar, akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde de etkisini gösterdi.

Aniden başlayan kara hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlarda yağışın etkisini yitirmesini bekledi. Bazı vatandaşlar da kar topu oynayıp, fotoğraf çekti, öz çekim yaptı.

Isparta Belediyesi ekipleri ise, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi ve vatandaşların kaldırımlarda rahat yürümesi için temizleme çalışması yaptı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Isparta'nın Eğirdir, Gelendost, Şarkikaraağaç ilçelerinde de kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IspartaKarYağış
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5