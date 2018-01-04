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Isparta'da öğrencilerin kaldığı binada tüp patladı

- Çıkan yangında 1 öğrenci ağır yaralandı, dumandan etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Isparta'da öğrencilerin kaldığı binada tüp patladı

ISPARTA (AA) - Isparta'da öğrencilerin kaldığı binada mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 öğrenci ağır yaralandı, dumandan etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yedişehitler Mahallesi 108. Cadde'de bulunan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Bu sırada binada bulunan öğrencilerden Ahmet H. ağır yaralandı. Olay sırasında arkadaşlarını kurtarmaya geldikleri belirtilen öğrenciler Merve İ. ve Bedirhan K. ise dumandan etkilenerek fenalaştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Sağlık ekiplerince, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ahmet H'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Dumandan etkilenen 2 öğrenci de hastaneye kaldırıldı.

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