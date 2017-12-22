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Isparta'da sahte içki operasyonu

- Yılbaşında piyasaya sürüleceği iddia edilen 500 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

Isparta'da sahte içki operasyonu

ISPARTA (AA) - Isparta'da yılbaşında piyasaya sürüleceği tespit edilen 500 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde yapılan denetimlerde Ş.G'nin kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 20 bidon içerisinde 500 litre sahte içki ve 706 sahte bandrol ele geçirdi.

Olayla ilgili Ş.G, gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen sahte içkinin, yılbaşında piyasaya sürüleceği iddia edildi.

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GözaltıIspartaKaçak IçkiOperasyon
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