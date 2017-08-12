Isparta'da toplu açılış töreni

ISPARTA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ecdadımızdan aldığımız ilhamla biz de sesimizin yettiği en yüksek tonla, yüreğimizden gelerek diyoruz ki, başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, Hakk'ın ve hakikatin sesini boğamayacaksınız, ümmetin son ümidini kıramayacaksınız. Özgürlüğü uğrunda nice kanlar dökmüş, nice canlar feda etmiş bir millet olarak bize, meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak yakışmaz değil mi?" dedi.

Erdoğan, Isparta 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Isparta'nın kadim bir şehir olduğunu ve şehre yapılan yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk milletinin, son 800 yüzyıldır bu topraklarda kendi hükümranlığı altında yaşadığını belirten Erdoğan, "Bu süreçte ne zaman devletimiz güçlü olmuşsa, güvenliği sağlamışsa, imar faaliyetlerini artırmışsa, adaleti tesis etmişse Isparta büyümüş, ilerlemiş, refah ve huzur içinde yaşamıştır, ancak bir dönem Celali İsyanları gibi iç karışıklıklarla, deprem ve sel gibi tabii afetler şehri epeyce hırpalamıştır." diye konuştu.

Milli Mücadele döneminde Isparta'da kurulan Demiralay Teşkilatı ile işgale karşı verilen mücadelenin, tarihe altın harflerle kazındığını hatırlatan Erdoğan, Isparta'nın gösterdiği kahramanlık karşısında şehre gelen düşmanların, bir hafta dahi dayanamadan çekilip gitmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Milli Mücadelenin Garp Cephesi Komutanı Ali Fuat Cebesoy'un, Isparta'nın düşmana direnişini anlatan, "Anadolu'nun belli bir bölümünü elde tutabilmek için Isparta-Afyonkarahisar-Eskişehir hattını korumamız gerekiyordu. Eskişehir'de İngilizler vardı, Isparta ve Afyonkarahisar'da ise milli güçleri oluşturmak için çaba harcamamıza gerek kalmadı. Bu iki şehrimizde başı sarıklı iki savaşçı; Isparta'da Hafız İbrahim Efendi, Afyonkarahisar'da İsmail Şükrü Efendi başa geçerek komutayı ele almışlardı." sözlerini hatırlatan Erdoğan, Isparta'nın, bayrağı ve ezanı tehdit altına girdiğinde kimsenin çağrısına, yardımına, yönlendirmesine ihtiyaç duymadan mücadelesini verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafız İbrahim Efendi başta olmak üzere İstiklal Savaşı'nın tüm sarıklı, kalpaklı kahramanlarıyla Cumhuriyetin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Allah'tan rahmet diledi.

Ispartalıların, 15 Temmuz'daki duruşlarıyla Hafız İbrahim Efendi'nin torunları olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, 15 Temmuz'da ve terörle mücadelede verilen şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazilere sağlık ve afiyet temennisinde bulundu.

- "Terör devletinin amacı budur"

Türkiye'nin, yaklaşık bir asır sonra yeniden kazandığı bu istiklal ve istikbal mücadelesini asla unutmayacağının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin bölücü terör örgütü PKK ile DEAŞ ile FETÖ ile diğer terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelelerin tamamı işte bu istiklal ve istikbal kavgasının sonuçlarıdır. Aynı şekilde Suriye'de ve Irak'ta sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör devletinin amacı da budur. Avrupa ülkelerinin bir kısmının Türkiye'ye yönelik ölçüsüz ve temelsiz ithamlarının, kızgınlıklarının, maruz kaldığımız örtülü ambargoların da sebebi aynıdır. Peki biz bu durum karşısında ne diyoruz? Köroğlu'nun diliyle cevap verelim, 'Mert dayanır, namert kaçar, meydan gümbür gümbürlenir. Şahlar şahı divan açar, divan gümbür gümbürlenir. Ok atılır kalasından, Hak saklasın belasından, Köroğlu'nun narasından, dağlar gümbür gümbürlenir.'

Ecdadımızdan aldığımız ilhamla biz de sesimizin yettiği en yüksek tonla yüreğimizden gelerek diyoruz ki, başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, vatanımızı parçalayamacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, Hakk'ın ve hakikatin sesini boğamayacaksınız, ümmetin son ümidini kıramayacaksınız. Özgürlüğü uğrunda nice kanlar dökmüş, nice canlar feda etmiş bir millet olarak bize, meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak yakışmaz değil mi? Yakışır mı? Bize yakışan nedir? Söyleyeyim, bize yakışan tek millet diyerek, 80 milyon bir, beraber ve kardeş olarak Türkiye olmaktır."

- "Milletimin huzurunu kaçıranlar bedelini ödeyecek"

"Tek bayrak" vurgusunda bulunan Erdoğan, "tek bayrak" diyerek, şehitlerin, gazilerin aziz hatıralarına sahip çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek vatan diyerek 780 bin kilometre karelik vatan topraklarımız üzerinde operasyon yaptırdık mı? Yaptırmadık. Tendürek Dağları'nda, Gabar'da, Cudi'de hatta Kandil'de, Bestler Deresi'nde bunları gömdük mü? Gömmeye de devam edeceğiz. Durmak yok. Milletimin huzurunu kaçıranlar, bedelini ödeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Alandaki vatandaşların "İdam isteriz" sloganları üzerine Erdoğan, "Daha önce dedim, bu konu parlamentoya geldiğinde, ben parlamentodan geçeceğine inanıyorum, ardından bana onaya gelecek. Bana geldiğinde de ben bunu onaylarım. Şu ne der, bu ne der, ben buna bakmam, Allah ne der, ben buna bakarım." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz yok ve bu devletimize sahip çıkacağız. Öyle paralel devletmiş, yok bilmem PKK'nın bilmem nesiymiş, asla." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tek devlet ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvencesi altında ülkemizi büyüteceğiz. Isparta gerekirse bu yolda yeni Çanakkale'lere, yeni İstiklal harplerine, yeni 15 Temmuz'lara var mıyız? Bizi köşeye sıkıştırdıklarını sananları köşeye sıkıştırmaya var mıyız? Bizim gücümüzü kestiklerini sananların sırtını yere getirmeye var mıyız? Bizi silahlarıyla teknolojileriyle alt edebileceklerini sananlara daha güçlü silahlarla daha güçlü teknolojilerle cevap vermeye var mıyız? Bizi ekonomiyle tehdit edenlere cevabımızı, daha güçlü ekonomiyle, daha çok üretimle, daha çok ihracatla, daha çok istihdamla vermeye var mıyız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada alandan yükselen "Evet" sesleri üzerine, "Şu coşkuya bak, şu heyecana bak, şu birliğe bak." dedi.

"İşte ordu, işte komutan" tezahüratları üzerine ise Erdoğan, "Sizin yüreğinizden kopup gelen bu cevapları, emin olun dünyanın dört yanında duyması gereken herkes duyuyor. Bugün Isparta, dünyanın dört bir yanından dinleniyor. Türkiye'den bu kararlı sesler yükseldikçe, Türkiye yapması gerekenleri cesaretle yerine getirdikçe inanın bana bu milletin önünde kimse duramaz. Öyleyse ben şimdi sizden bir şey istiyorum, hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)











