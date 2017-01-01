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Isparta'da yılın ilk bebeği

- Kentte, Aysun Karamahmut, yılın ilk dakikalarında bir erkek bebeği dünyaya getirdi

Isparta'da yılın ilk bebeği

ISPARTA (AA)- Isparta'da, yılın ilk bebeği 00.01'de dünyaya geldi.

Aysun Karamahmut, doğum sancılarının artması sonucu Isparta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine geldi.

Doğum için ameliyata alınan Karamahmut, bir saat 10 dakika süren ameliyatın ardından saat 00.01'de erkek çocuk dünyaya getirdi. 3 kilo 960 gram ağırlığında dünyaya gelen ve henüz ismi konulmayan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Operasyonun ardından bebeği kucağına alan baba İsmail Karamahmut, üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Bebeğinin yeni yılın ilk saatlerinde doğmasının kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini dile getiren Karamahmut, bebeğinin sağlıklı olmasından sevinç duyduğunu kaydetti.

Öte yandan, Isparta Kamu Hastaneleri Sekreteri Hüseyin Yavuz, yeni bebek sahibi olan çifti ziyaret etti.

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