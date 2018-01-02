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Isparta'daki göçük

- Isparta'da önceki gün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Kaya'nın naaşı toprağa verildi

Isparta'daki göçük

ISPARTA (AA) - Isparta'da önceki gün yaşanan göçükte yaşamını yitiren Özgür Kaya'nın naaşı toprağa verildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) batı yerleşkesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 47 yaşındaki Kaya için cenaze töreni düzenlendi.

Zafer Mahallesi Aziziye Camisi'nde yapılan törene Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Kaya'nın yakınları, iş arkadaşları ve akrabaları katıldı.

Cenaze namazına katılan Kaya'nın oğulları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın naaşı, Isparta Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenilen Kaya'nın olayın yaşandığı gün işçi kayınbiraderine yardım için üniversiteye gittiği bildirildi.

Öte yandan Kaya'nın daha önce uzman çavuş olarak görev yaptığı, görevini tamamladıktan sonra istifa edip gardiyan olduğu belirtildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi batı yerleşkesinde kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana gelmiş, bu sırada kepçenin yanında çalışan Kaya göçüğün altında kalarak hayatını kaybetmişti.


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Cenaze NamazıGöçükIspartaÖzgür Kaya
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