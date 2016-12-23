Isparta'dan Halep'e 7 tır yardım

ISPARTA (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki (SDÜ) öğrenci kulüplerinin öncülüğünde başlatılan "Üşüme Kardeşim Biz Varız" kampanyası kapsamında toplanan 7 tır yardım malzemesi, düzenlenen törenle Halep'teki sivillere gönderildi.

Yardım tırlarının Halep'e uğurlanması amacıyla SDÜ Doğu Kampüsü'ndeki 19 Mayıs Amfisi'nde tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuşan SDÜ Yeniler Kulübü Başkanı Furkan Gencer, üniversitedeki 7 kulüp ve Isparta'daki 7 vakıf ile kasım ayından bu yana Halep'teki mazlumlar için yardım topladıklarını söyledi.

Yardımların bugün itibarıyla 7 tıra yüklendiğini dile getiren Gencer, tırların Halep'teki mazlumlara doğru yola çıkacağını anlattı. Kendilerine destek veren tüm öğrenciler ve Isparta halkına teşekkür eden Gencer, tırlardan ikisinin gıda, beşinin ise giysiden oluştuğunu kaydetti.

Kendilerine destek veren, vermeyen herkesin güzel niyetleriyle bu yardımların karşılığını Allah'tan göreceğinden şüphelerinin olmadığını vurgulayan Gencer, her zaman mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından yardım malzemelerinin bulunduğu tırlar, dualarla uğurlandı.

Törene SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.