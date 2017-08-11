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İsrail, 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail deniz kuvvetleri, Gazze sahili açıklarında 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı ve teknelerine el koydu.

İsrail, 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

GAZZE (AA) - İsrail deniz kuvvetleri, Gazze sahili açıklarında 2 Filistinli balıkçıgözaltına aldı.

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Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine, İsrail deniz kuvvetlerine ait askerlerin, kardeşler Saddam ve Udeyy Sultan'ı Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye sahili açıklarına 6 mil mesafede balık avlamaya çalıştıkları sırada gözaltına aldığını ve teknelerine el koyduğunu belirtti.

Balıkçıların gözaltına alınmasıyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında 26 Ağustos 2014'te varılan ateşkes antlaşması uyarınca avlanma sınırı 6 mil olarak belirlenmişti. İsrail yönetimi, 3 Nisan 2016'da Gazzeli balıkçıların avlanma menzilinin 6 milden 9 mile yükseltilmesine izin vermiş ancak geçen yılın haziran ayında tekrar 6 mile çekmişti.

İsrail yönetimi bir süre önce avlanma mesafesini tekrar 9 mile çıkarmıştı.

Muhabirler: Nour Mahd Ali Abu Aisha, Ali Semerci

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