İsrail, 2 milyar Müslümana meydan okuyor

KUDÜS(AA) - 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri ve dünya Müslümanlarınca 'Mescid-i Aksa'nın Muhafızı' olarak anılan Şeyh Raid Salah, evinde kabul ettiği bir grup Türk gazeteciye açıklamalarda bulundu.

Bir cuma hutbesinde verdiği vaazdan ötürü "şiddeti teşvik ettiği" gerekçesiyle İsrail mahkemesi tarafından 18 Nisan 2016'da 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve mayıs ayında tutuklanıp tek kişilik hücreye kapatılan, cezasını çektikten sonra da 17 Ocak 2017'de serbest bırakılan Salah, İsrail otoritesinin Müslümanlara yönelik baskılarını had safhaya çıkarttığını kaydetti.

İsrail'in 2015'in sonunda İslami Hareketi yasakladığını, çok araştırmalarına rağmen bu yasaklamanın makul hiçbir sebebini bulamadıklarını dile getiren Salah, "İsrail, bugünlerde bütün dünyada moda olan terörist damgasını bize yapıştırdı. Bunun sonucunda 30 tane İslami kuruluş kapatıldı. Kapatılan bu müesseseler ve kurumlar, 500 bin Filistinliye hizmet sunan müesseselerdi." şeklinde konuştu.

"Yaptıklarından dolayı İsrail'in İslami değerlere karşı savaş açtığı sonucuna vardık" diyen Salah, şöyle devam etti:

"Kapatılan kurumların tümü eğitim, sağlık, insani yardım gibi faaliyetler yürütüyor, aynı zamanda Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya hizmet götürüyorlardı. Bütün bu müesseseler, elle tutulur hiçbir neden gösterilmeden kapatıldı. Bunlarla ilgili olarak hiçbir şekilde mahkeme süreci yaşanmadı. Bu müesseselerden bir tanesi hem Batı Şeria’da hem de Gazze’de 20 bin yetime yardım ediyordu. Bu yetimlerin şu anda bakacak kimseleri yok. Sokaklarda kalıyor ve İsrail güçleri tarafından takip ediliyorlar. Çocuklara Kur'an-ı Kerim'i öğreten Hira isimli kuruluş ile üniversiteli gençlere yönelik çalışmalar yürüten İkra adlı kuruluş kapatıldı. Yine hiçbir siyasi ve politik yönü olmayan İmar isimli kuruluş da ekonomik anlamda insanlara yol gösterip destek olduğu için kapatıldı. İsrail, bu müesseselerimizi yok ederek, halkımıza, İslami değerleri anlatma ile eğitim, öğretim, sağlık ve iktisadi hizmetler sunmamıza engel oluyor."

Salah, İsrail'in Filistin halkına hizmet sunan dernek ile vakıf gibi kurum ve kuruluşları kapatmakla yetinmediğini kimi kişilere ise Kudüs'e girme ve yurt dışına çıkış yasağı getirdiğini söyledi.

"İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'yı tanımıyor"

Salah, Kudüs'te üç semavi dinin mensuplarınca kutsal sayılan mabetlerin bulunduğunu ancak farklı aidiyette olan insanların bir arada yaşamasını İsrail'in engellediğini belirtti.

Bir gücün diğer tarafları ezmek için girişimlerini sürdürdüğünü anlatan Salah, "İsrail işgali, Kudüs'te sadece kendi hegemonyasını öne sürüyor ve diğer bütün tarafları ret ediyor. O yüzden birlikte yaşam mümkün olmuyor ve problemler çıkıyor. İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'yı tanımıyor. Müslümanların orada hakları olduğuna inanmıyor. Bütün buraların tek sahibi olduğuna inanıyor. O yüzden de bizim Mescid-i Aksa'ya girişimize yasak getiriyor. O yüzden aşırı dinci Yahudilerin oraya girmesine izin veriyor. Bize düşmanca davranmasına müsaade ediyor. Mescid-i Aksa'ya giren aşırı dinci Yahudileri silahlı adamlarla koruyarak, 2 milyar nüfuslu İslam alemine meydan okuyor. Tarih boyunca, hiçbir işgalci ile bir uyum olmamıştır. İşgalciler, her zaman baskıcı olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Cezaevinde yaşadıklarını kitap yaptı

İsrail cezaevlerinde geçirdiklerine ilişkin "Hapiste Tecrit Hayatı Yaşamak" isimli bir kitap yazdığını dile getiren Salah, pek çok acıklı hikaye yaşandığını vurguladı.

En son hapse girdiğinde tek başına bir hücrede her şeyden izole edilmiş bir hayat yaşamaya mahkum edildiğini anlatan Salah, şu bilgileri paylaştı:

"Benim tutulduğum bölümde hiçbir mahkum ile karşılaşmak mümkün değildi. İster hava almaya isterse ziyaretçilerinizle görüşmeye gittiğinizde ellerinize kelepçeleri vuruyorlar. Ben izole edildiğim için diğer mahkumlarla sadece pencerelerden bağırarak tanışabiliyordum. Bir mahkumu kafesin içinde aile bireyleriyle görüştürüyorlardı. Ağır kanser hastası olan bir mahkuma ise ilaç verilmedi. O da 30 gün boyunca kanser ilaçlarını alabilmek için açlık grevi yaptı. Hapiste tutuklu ve mahkumlara baskı uygulayan birimler var. Bunlar gerçekten çok vahşice eziyet ve işkenceler yapıyorlar. Filistin Nekbe'sinden (1948'ten) bu yana yaklaşık bir milyon Filistinli, İsrail cezaevlerine girmiştir. Bunlar 70 farklı işkence uygulamalarına muhatap olmuşlardır. Bunların dışında onlarca insan işkencelere dayanamadıkları için cezaevlerinde hayatlarını yitirmişlerdir. Çok fazla trajedi yaşanmıştır cezaevlerinde.”