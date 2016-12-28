Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

İsrail 2016’da Filistinlilere ait 1023 yapıyı yıktı

-İsrail, 2016’da Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da, Filistinlilere ait bin 23 ev ve tesisi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı

İsrail 2016’da Filistinlilere ait 1023 yapıyı yıktı

KUDÜS (AA) – İsrail, 2016’da Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da, Filistinlilere ait 1023 ev ve tesisi “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Abdullah El Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi’ne göre, İsrail makamları, 2016'da Filistinlilere ait 488 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan 535 tesisi yıktı.

Merkezden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail’in yıkım faaliyetleri nedeniyle çoğunluğu çocuk bin 620 Filistinli yerinden oldu.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 657 ev ve iş yeri sahibine yıkım uyarısı gönderdiği belirtildi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi Filistinlilerin C bölgesinde inşaat yapmasını neredeyse imkansız kılıyor. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te 200 bini aşkın, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası toplum, İsrail’in işgalindeki bu topraklarda bulunan Yahudi yerleşim birimlerini illegal kabul ediyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Batı şeriaDoğu KudüsFilistinIsrail
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.