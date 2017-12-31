İsrail 2017’de Filistinlilerin yaklaşık 10 bin dönüm arazisine el koydu

RAMALLAH (AA) - İsrail'in 2017 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait yaklaşık 10 bin dönüm araziye el koyduğu, 500 yapıyı yıktığı ve 8 yeni Yahudi yerleşim birimi inşa ettiği bildirildi.

Filistin Toprak Araştırmaları Merkezi tarafından İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerini ele alan raporda, İsrail'in “askeri amaçla veya Yahudi yerleşim birimi” inşa etme gerekçeleriyle Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 9 bin 784 dönüm araziye el koyduğu belirtildi.

İsrail makamlarınca yıkım ihtarı gönderilen Filistinlilere ait 855 yapıdan 500’ünün yıkıldığı aktarılan raporda, İsrail’in Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 3 bin 122 konutun içinde bulunduğu 8 yeni yerleşim birimi inşa ettiğine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya yönelik 900 ihlal ve saldırıda bulunduğuna yer verildi.

İsrail ve Filistin hukuk kuruluşlarına göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimi faaliyetleri bir önceki yıla göre 2017’de 3 kat arttı.

Barış Şimdi (Peace Now) hareketi de İsrail hükümetinin 2015’te bin 982, 2016’da 2 bin 629 konutun inşasına onay verdiğini ve bu sayının 2017’de 6 bin 500’e ulaştığını açıkladı.

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant da 24 Aralık’ta, Doğu Kudüs’te, “İsrail’in başkenti birleşik Kudüs’ün topraklarında konut inşa etme” adı altında 300 bin yeni konut inşa etme planını açıklamıştı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetleri, Nisan 2014’te duran İsrail-Filistin barış görüşmelerinin önündeki en önemli engellerden biri kabul ediliyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, son dönemde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız verdi.

İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekilerde 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmat istediği belirtiliyor.