Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

İsrail 24 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 24 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı, Zennabe, Fer'un,...

İsrail 24 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 24 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı, Zennabe, Fer'un, Nur Şems, Akaba, Tell, Um-Şerayit, Beyt Rima ve Silvad beldeleri ile Batı Şeria'nın güneyindeki Hızır, Beyt Ummer ve Beytullahim ile El-Halil kentlerinde operasyon düzenledi.

Evlere düzenlenen baskınlar sonucu "toplumsal terör eylemlerine katıldıkları" iddiasıyla 5'i Hamas mensubu 24 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere güvenlik birimlerine sevk edildiği kaydedildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
FilistinIsrailIşgal Altındaki Batı Şeria
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5