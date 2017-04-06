İsrail 24 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 24 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı, Zennabe, Fer'un, Nur Şems, Akaba, Tell, Um-Şerayit, Beyt Rima ve Silvad beldeleri ile Batı Şeria'nın güneyindeki Hızır, Beyt Ummer ve Beytullahim ile El-Halil kentlerinde operasyon düzenledi.

Evlere düzenlenen baskınlar sonucu "toplumsal terör eylemlerine katıldıkları" iddiasıyla 5'i Hamas mensubu 24 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere güvenlik birimlerine sevk edildiği kaydedildi.



İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

