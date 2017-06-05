İsrail, 34 yıl önce serbest bıraktığı Filistinliye müebbet hapis cezası verdi

RAMALLAH (AA) - İsrail yönetiminin, 34 yıl önce esir takası anlaşmasıyla serbest bıraktığı 74 yaşındaki Filistinli hakkında yeniden müebbet hapis cezası verdiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail yönetiminin, eski Filistinli tutuklu Yusuf Hasan Ahmed Ebu'l Hayr hakkında yeniden müebbet hapis cezası verdiği belirtildi.

Açıklamada, Ebu'l Hayr'ın 1983 yılında İsrail ile Fetih hareketi arasındaki esir takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakıldığı, İsrail vatandaşlığından çıkarılan Ebu'l Hayr'ın o tarihten sonra yaşadığı Akka şehrini terk ederek Yunanistan'a gittiği ifade edildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Filistinliyi on gün önce arayan avukatı, memleketine dönebileceğini ifade etti ancak Ebu'l Hayr havaalanında gözaltına alındı. Serbest bırakılan Filistinliler meselesiyle ilgili oluşturulan İsrail komitesi bir oturum yaptı ve Filistinli hakkında 34 yıl önce verilen müebbet hapis cezası yenilendi. Filistinlinin avukatına savunma hakkı verilmedi."

Filistin Esirler Cemiyeti açıklamasında, İsrail'in bu kararını hangi gerekçe ile verdiği belirtilmedi.





