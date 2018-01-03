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İsrail, 740 Filistinli gazetecinin hakkını ihlal etti

İsrail güçleri ile Filistin makamlarının, 2017 yılında Batı Şeria ve Gazze'de Filistinli gazetecilere yönelik 909 ihlalde bulunduğu belirtildi.

İsrail, 740 Filistinli gazetecinin hakkını ihlal etti

RAMALLAH (AA) - İsrail güçleri ile Filistin makamlarının, 2017 yılında Batı Şeria ve Gazze'de Filistinli gazetecilere yönelik 909 ihlalde bulunduğu belirtildi.

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Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir, Ramallah'taki sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, "İsrail güçleri, Batı Şeria ve Gazze'de gazetecilere yönelik 740, Filistin makamları da 169 ihlalde bulundu." dedi.

İhlallerin "gözaltına alma, gerçek mermiyle yaralama, darbetme, basın organlarının yayın yapmasını engelleme ve uydu kanalları ile basın ofislerini kapatma"dan oluştuğuna dikkati çeken Ebubekir, 2017 yılında gazetecilere yönelik ihlallerin 2016'ya kıyasla yüzde 37 oranında artış gösterdiğine işaret etti.

Muhabir: Qays Abu Samra, Gülşen Topçu

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