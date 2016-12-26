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İsrail, ABD'nin BMGK'ya yeni bir karar tasarısı sunmasından endişeli

İsrail Başbakanı Netanyahu, Obama yönetiminin BMGK'ya, "İsrail-Filistin sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlama kriterlerini belirleyecek" bir karar tasarısı sunmasından endişe ediyor.

İsrail, ABD'nin BMGK'ya yeni bir karar tasarısı sunmasından endişeli

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail-Filistin sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ABD tarafından yeni bir karar tasarısının sunulması yönünde endişe taşıdığı belirtiliyor.

İsrail devlet radyosunun, bazı İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Netanyahu başkanlığında yaptığı toplantıda, Barack Obama yönetiminin BMGK'ya "İsrail-Filistin sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlama kriterlerini belirleyecek" bir karar tasarısı sunma ihtimalini görüştü.

Haberde, Netanyahu'nun, Obama'nın başkanlık süresi sona ermeden İsrail'e yeni bir "siyasi tokat" atması yönünde endişe taşıdığı aktarıldı.

Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerinde artış
İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberinde, 2016 yılında Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimi planlarının sayısında ciddi bir artış olduğu belirtildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te 2014'te 775, 2015'te 395 konut inşasına onay verdiği ifade edilen haberde, bu yıl ise bin 506 konut inşasının onaylandığı kaydedildi.

Belediye yetkililerinin, İsrail Başbakanlık ofisini diplomatik hassasiyetler nedeniyle yerleşim birimi planlarını engellemekle suçlamasının ardından 2014 ve 2015 yıllarında yerleşim birimi inşasında ciddi bir yavaşlama yaşandığı aktarıldı.

Ayrıca Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Kudüs'teki yerleşim birimlerinin artış gösterdiği vurgulandı.

Habere göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi'nin çarşamba günü 618 konutun inşasını onaylaması bekleniyor.

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