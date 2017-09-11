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İsrail-Afrika Zirvesi ertelendi

- Togo'da ekim ayında yapılması planlanan İsrail-Afrika zirvesi ertelendi

İsrail-Afrika Zirvesi ertelendi

KUDÜS (AA) - İsrail ile bazı Afrika ülkeleri arasında ekim ayında Togo'da yapılması planlanan zirvenin ertelendiği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emanuel Nahson yaptığı yazılı açıklamada, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'nun talebi ve yapılan istişareler doğrultusunda İsrail-Afrika zirvesinin ertelenmesine karar verildiğini belirtti.

Nahson, "Daha önce ekim ayında Togo'da yapmayı kararlaştırdığımız İsrail-Afrika Zirvesi, Togo Cumhurbaşkanının talebi üzerine Başbakan (Binyamin Netanyahu) ile yapılan ikili istişarenin ardından ertelendi. Togo Cumhurbaşkanı zirvenin başarısını garantilemek için hazırlıkların özenli ve detaylı yapılması gerektiğini vurguladı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ertelenen zirvenin başarılı geçmesini sağlamak için Afrika'daki istişarelerine devam edeceğini vurgulayan Nahson, "İsrail ve Afrika'nın su, tarım, sağlık ve teknoloji gibi önemli alanlarda yapılacak pratik bir işbirliğinden fayda elde edebileceğine inanıyoruz." dedi.

Nahson ertelenen zirvenin ne zaman yapılacağına dair bir tarih vermedi.

- Filistin talep etti

AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir diplomat ise Filistin'in Togo'dan bu zirveyi gerçekleştirmemesini talep ettiğini söyledi.

Filistin-İsrail barış görüşmesine dair bir gelişme sağlanamamasına dair gelişmeler ışığında Togo'dan böyle bir talepte bulunduklarını belirten diplomat, İsrail-Afrika zirvesinin ertelenmesinin bu talebin neticesinde mi gerçekleştiğine dair bir yorumda bulunmadı.

Filistinli diplomat "iki devletli çözüm" çerçevesinde bir barış süreci için uluslararası tolumun desteğinin devam etmesine yönelik ülkesinin sürdürdüğü çabalara vurgu yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin Afrika ile yakınlaşmasının amacının "Afrika ülkelerinin Birleşmiş Milletler'de Filistin'e verdiği desteği kırmak" olduğunu birçok kez tekrar etmişti.

İsrail basını da Togo'da ekim ayında düzenlenmesi planlanan İsrail-Afrika zirvesi için İsrail'in 54 Afrika ülkesine davet göndereceğini yazmıştı.

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AfrikaFilistinIsrail
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