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İsrail, Arakib köyünü 118'inci kez yıktı

- İsrail, ülkenin güneyindeki Necef çölünde bulunan Arakib köyünü 118'inci kez yıktı ve köyün şeyhi Turi’yi gözaltına aldı

İsrail, Arakib köyünü 118'inci kez yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan El-Arakib köyünde 118'inci kez yıkım yaptığı bildirildi.

Arakib'i Savunma Komitesi üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin bugün köye baskın düzenlediğini ve "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bütün evleri buldozerle yıktığını söyledi.

İsrail'in Arakib köyünde Temmuz 2010'dan bu yana 118'inci kez yıkım yaptığını ifade eden Turi, İsrail askerlerinin köyün şeyhi Sayyah et-Turi’yi de gözaltına aldığını belirtti.

İsrail'in sürekli gerçekleştirdiği yıkımlardan dolayı Arakib'de betondan ev yapma imkanı olmadığı ve köy sakinlerinin derme çatma evler yaparak burada hayat mücadelesi verdiğini vurgulayan Turi, "Yıkımlara rağmen buradayız ve yerlerimizi terk etmeyeceğiz. Burası bizim toprağımız. İsrail'in yıktığını tekrar inşa edeceğiz." diye konuştu.

Arakib köyünde, İsrail vatandaşı 87 Filistinli yaşıyor. İsrail en son 1 Ağutos’ta Arakib köyünde yıkım yapmıştı.

İsrail, Necef bölgesindeki köylere elektrik ve su gibi yaşam için zorunlu olan hizmetleri sunmadığı gibi bu bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

İsrail Arakib köyünün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
FilistinIsrailNecef Çölü
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