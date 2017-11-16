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İsrail askerleri 30 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri 30 Filistinliyi daha gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 30 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Muhabir: Eshat Fırat

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