İsrail askerleri 6 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 6 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El-Halil ve Cenin kentleri ile Rantis ve Beyt Ur el-Tahta beldelerinde Filistinlilere ait evlere gece saatlerinde baskın düzenlendiği belirtildi.

Baskınlar sonucu, "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 4'ü Hamas mensubu olmak üzere 6 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Yerel kaynaklara göre, İsrail askerlerinin Cenin'de yaptığı baskında eski Filistin Esirler Bakanı Vasfi Kabha'nın da gözaltına alınanlar arasında yer aldığı belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.