İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

NABLUS (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahale ettiği belirtildi.



Filistin Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad Iştivi, yaptığı yazılı açıklamada, soğuk ve yağışlı hava koşullarına rağmen Nablus'a bağlı Kefr Kaddum beldesinde Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı karşıtı büyük bir gösteri düzenlendiğini aktardı.



Iştivi, İsrail askerlerinin gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulunduğunu, birçok Filistinlinin gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini ifade etti.



Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın Bel'in, Naaleyn ve Maasara beldelerinde de benzer gösteriler düzenlendiği bildirildi.



Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında güvenlik gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki üç milyona yakın Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her cuma düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli atık suyla müdahale ediyor.