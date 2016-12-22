İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü

RAMALLAH (AA) - Batı Şeria’nın Ramallah kentinde Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'ın güneyinde yer alan Kefer Akab beldesinde bir ailenin evini yıkan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı. İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu 19 yaşındaki Muhammed Harub isimli Filistinli vuruldu.



Hastane kaynakları da Ramallah'taki bir hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan gencin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını kaydetti.



Söz konusu arbedenin, ekim ayında Kudüs'te iki İsraillinin öldürülmesi ve 4 kişinin yaralanmasından sorumlu tutularak öldürülen Misbah Ebu Subeyh'in ailesine ait evin İsrail güçlerince yıkılması üzerine çıktığı ifade edildi.



Öte yandan İslami Cihad Hareketi liderlerinden Muhammed Allan'ın, sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'da gözaltına alındığı belirtildi.



Allan'ın babası Nasr Allan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında yer alan Aynabus beldesinde evine yaptıkları baskınla oğlunu gözaltına aldıklarını ifade etti.



Baba Allan, oğlunun çağrıldığı halde emniyete gitmediği için gözaltına alındığını aktardı.