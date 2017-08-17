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İsrail askerleri Filistinli ailenin evini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir aileye ait evi yıktı.

İsrail askerleri Filistinli ailenin evini yıktı

RAMALLAH (AA) - İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir aileye ait evi yıktı.

Ramallah yakınlarında yer alan Deyr Ebu Meşal beldesi Belediye Başkanı İmad Zehran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, haziran ayında ordu mensuplarına saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle öldürülen Filistinli Adil Ankuş'un ailesinin evine baskın düzenlediğini belirtti.

Zehran, askerlerin, geçen hafta kimyasal madde pompalayarak kapattığı evin üst katını patlayıcılarla yıktığını söyledi.

İsrail güçlerine saldırı girişimde bulunduğu öne sürülen Ankuş'un da aralarında olduğu Filistinli 3 genç, 16 Haziran'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te vurularak öldürülmüştü.

Ankuş'la beraber İsrail askerleri tarafından öldürülen Usame Ata ve Bera İbrahim Salih'in ailesine ait evler de geçen hafta İsrail ordusunca yıkılmıştı.

Muhabirler: Qays Abu Samra, Ali Semerci

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