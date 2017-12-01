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İsrail askerleri Filistinli tutuklunun ailesine ait evi yıktı

İsrail askerleri "bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle" suçlanan Filistinli tutuklu Muhammed Eburrab'ın ailesinin evini yıktı.

İsrail askerleri Filistinli tutuklunun ailesine ait evi yıktı

CENİN

İsrail askerleri geçen ekim ayında "bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle" suçlanan Filistinli tutuklu Muhammed Eburrab'ın ailesinin Batı Şeria'da bulunan evini yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde buldozerlerle Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye beldesine gelen İsrail askerleri çevreyi abluka altına aldıktan sonra aileyi evlerini boşaltmaya zorladı. Ailenin evden çıkmak istememesi ve çevredekilerin yıkıma tepki göstermesi üzerine İsrail askerleri ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandı. İsrail askerleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının yanı sıra plastik mermi de kullandı.

İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermiyle sırtından yaralanan bir genç ile atılan gazdan etkilenen onlarca Filistinlinin, Cenin Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Muhammed Eburrabb isimli Filistinli geçen ekim ayında Kefer Kasım beldesinde bir Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü iddiasıyla İsrail güçleri tarafından tutuklanmıştı.

Muhabir: Hamdi Yıldız

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