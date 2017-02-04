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İsrail askerleri Kudüs'te 3 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, Kudüs'teki Eski Belde'de (Beldet'ül-Kadime) 3 Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, askerler, Bab Hutta Mahallesi'nde 5 ailenin oturduğu bir apartmana baskın...

İsrail askerleri Kudüs'te 3 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, Kudüs'teki Eski Belde'de (Beldet'ül-Kadime) 3 Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, askerler, Bab Hutta Mahallesi'nde 5 ailenin oturduğu bir apartmana baskın düzenledi. Baskın sırasında binadakilere cop kullanan askerler, yüzlerine de biber gazı sıktı. Gazdan etkilendiği için bilincini kaybeden bir kadın ambulansla Hedasa el-İseviyye Hastanesine kaldırıldı. Çocukların da aralarında bulunduğu apartman sakinleri gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail askerleri, Er-Razem ailesinden 3 Filistinli genci gözaltına alarak El-Kaşle sorgu merkezine götürdü.

İsrail Vatandaş Hakları Derneğinden yapılan açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs'te nüfus sayımı bahanesiyle 01.00-04.00 saatlerinde 500'den fazla evde arama yaptığı belirtilmişti.

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GözaltıIsrailKudüs
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