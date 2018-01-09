İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki eylemlere müdahale

RAMALLAH (AA) - İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto için işgal altındaki Batı Şeria'da eylemde bulunan Filistinli gençlere müdahale etti.

Ramallah ve El-Bire kentinin girişlerinde düzenlenen eylemlerde, İsrail askerleri, taş atarak tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik mermiyle müdahalede bulundu.

Filistinli gençler araba lastiklerini ateşe verip yolu taşlarla kapattı. Olaylarda yaralanan olmadı.

Filistinli grupları koordine eden komite, dün Ramallah ve El-Bire kentinin girişlerine yürüyüş çağrısı yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık'tan bu yana başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'daki kentler ile Gazze sınırındaki bölgeler gösterilere sahne oluyor. İsrail güçleri bu gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek veya plastik mermilerle müdahale ediyor.