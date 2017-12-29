İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Gazze'deki gösterilere müdahalesi

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, Batı Şeria ve Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde 92 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Halil yakınlarındaki gösterilere müdahalesinde 3 Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail askerlerinin Beytüllahim kentinin kuzey girişindeki müdahalelerinde 4 Filistinlinin gerçek mermi, 45'inin plastik mermi ile 7'sinin ise çeşitli sebeplerle yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, 77 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

- Gazze'de 33 yaralı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 33 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Kudra, İsrail askerlerinin yoğun şekilde attığı göz yaşartıcı gazdan da 70 kişinin etkilendiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren tasarı, geçen hafta BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.