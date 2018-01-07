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İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki ihlalleri

- İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir beldeye baskın düzenlemelerine tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti, 1 kişi plastik mermiyle yaralandı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki ihlalleri

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da bir beldeye baskın düzenlemelerine tepki gösteren Filistinlilere müdahalesinde 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, askerler, Ramallah yakınlarındaki Mezraa Garbiyye beldesi ve Birzeit Üniversitesi çevresindeki bölgeye baskın düzenledi. Tepki gösteren Filistinlilere askerler, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti. Bölge sakinlerinin taş ve molotofkokteyli atarak karşılık verdiği olayda bir Filistinli, İsrail askerlerinin plastik mermisiyle yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da ekiplerinin, bel kısmından yaralanan Filistinliye müdahale ederek Ramallah'taki bir hastaneye naklettiği belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Batı şeriaIsrailMüdahale
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