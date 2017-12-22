İsrail askerlerinin müdahalesinde bir Filistinli şehit oldu

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde bir Filistinlinin şehit olduğu, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze sınırında yüzlerce Filistinli genç, ABD’nin Kudüs’ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etti. İsrail askerleri, göstericilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, eylemciler taş ile karşılık verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzey kesimindeki Cibaliya beldesinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden yaralanan Zekeriya el-Kefarine'nin (24) şehit olduğunu belirtti.

Kudra, ayrıca Han Yunus kentinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin 2 Filistinliyi yaraladığını ifade etti.

Muhabir: Nour Mahd Ali Abu Aisha,Zeynep Hilal Karyağdı